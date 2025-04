Selargius, sequestrati quasi 2Kg di droga: 46enne arrestato

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, quando i militari, transitando nei pressi di via San Martino, hanno notato un rapido e sospetto scambio tra due uomini. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccarli e recuperare un involucro contenente 5,25 grammi di hashish, ceduto da uno dei due soggetti – già noto alle Forze di Polizia – all’altro, un 52enne anch’egli disoccupato e residente a Selargius.

Considerati i precedenti del cedente e i riscontri immediati, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. All’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: 47 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 200 grammi di hashish in panetti, circa 1,6 chilogrammi di marijuana in buste termosigillate e una pastiglia di ecstasy. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e la somma in contanti di 26.455 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e verrà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Cagliari per i necessari accertamenti tecnici. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti, in applicazione dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90. L’attività si inserisce nella costante azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga portata avanti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio.

