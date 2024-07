Dal Comune di Elmas arriva la proposta, per voce della sindaca Maria Laura Orrù, di intitolare l’aeroporto a Gigi Riva. L’idea, che ha il beneplacito dei vertici dello scalo cagliaritano, nasce su impulso di tante cittadine e cittadini di Elmas e dell’area vasta di Cagliari.

“La sua integrità e la sua dedizione alla squadra e alla comunità hanno reso il suo legame con la Sardegna speciale e indissolubile. In breve rappresenta la passione, la dedizione e l’amore per lo sport e per la Sardegna. La sua figura supera i confini del campo da gioco ed è un’icona indimenticabile non solo per gli appassionati di calcio ma per tutti i sardi e non solo. La sua levatura morale rappresenta un concreto fattore di riscatto sociale per l’intera Sardegna, ma soprattutto è un nome che unisce tutti senza divisioni”.

Nel documento che verrà sottoposto ai colleghi consiglieri regionali, Orrù chiede l’impegno alla Presidente della Regione e alla Giunta regionale a porre in essere tutte le azioni finalizzate a consentire l’attribuzione del nome “Gigi Riva” all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it