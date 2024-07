La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, è arrivata in Sardegna per il suo tour estivo.

È proprio lei, la rivelazione musicale italiana dell’anno, a raccontarlo sui suoi social. Una prima foto affacciata alla finestra, che fa intravedere il paesaggio mozzafiato di Alghero, in cui scrive: “La vita è troppo breve per non vivere al mare”

Poi arriva un secondo selfie, dove Angelina Mango si mostra in spiaggia e commenta scherzosamente: “È come stare in montagna, ma col mare, pazzesco”. E i suoi fan già l’attendono per la tappa sarda nella cittadina catalana.

