Poche parole su una targa per un grande gesto: “A te, che hai saputo trasformare la disperazione e il dolore in dono. Grazie Marika”. Una donazione avvenuta all’ospedale di San Gavino Monreale nel segno della carità in memoria di Marika Pes, la ragazza di Gonnosfanadiga deceduta a causa di una grave infezione cerebrale.

Si è tenuta questa mattina nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale la piccola, ma sentita, cerimonia di consegna di un monitor saturimetro, di un defibrillatore monitor, insieme a un deambulatore e una carrozzina. Acquistati grazie alle donazioni della comunità di Gonnosfanadiga e degli amici di Marika raccolte da parte dell’associazione Madri Cristiane della Parrocchia Sacro Cuore di Gonnosfanadiga Diocesi di Ales, in favore della ASL Medio Campidano.

“Marika si impegnava in qualunque cosa facesse, nell’oratorio, nello sport, si donava agli altri senza mai imporsi e quando è stata male, tanta gente ci è stata vicina, abbiamo sentito tanto affetto e collaborazione”, ha spiegato la mamma. “In tanti ci hanno chiesto di fare qualcosa. Le Madri Cristiane si sono fatte carico di questa missione e oggi siamo qui”.

“Questa mattina, nella tristezza, siamo contenti grazie a Marika, ai genitori e alle Madri Cristiane che hanno pensato di voler donare al nostro reparto questi dispositivi sofisticati che ci sono necessari”, ha affermato il responsabile della Cardiologia, Gianfranco Delogu “questo gesto ci consentirà di far continuare a vivere Marika nel suo bellissimo ricordo e di riuscire a curare al meglio le persone che ne avranno bisogno. Siamo contenti di essere molto vicini alla popolazione che sente l’ospedale, e il nostro reparto, come suo patrimonio, una cosa da far crescere”.

La Cardiologia ha ricevuto un defibrillatore con stimolazione esterna e un misuratore multiparametrico che può essere usato anche per i bambini e per i neonati.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it