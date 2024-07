Il Comune di Cagliari è intervenuto nei giorni scorsi in via Bainsizza per mettere in sicurezza il muraglione che affianca il parco (ve ne avevamo parlato qui). Ma i pericoli, secondo quanto lamentano i residenti, non sono ancora conclusi.

Dopo l’intervento della ditta che si occupa della manutenzione del verde, le transenne sono state spostate ed è stato riaperto il cancello di accesso al parco.

Come conseguenza, è stata levata la recinzione di sicurezza intorno alla parte finale del muraglione. Ciò, purtroppo, rende nuovamente molto pericoloso il transito dei giovani frequentatori e dei loro genitori.

