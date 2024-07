Gianluca Gaetano lascerà Napoli, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Nonostante abbia ben figurato fin qui a Dimaro, Antonio Conte ha dato via libera alla cessione per sfoltire l’attacco azzurro.

Il trequartista è conteso da Cagliari e Parma. Con il club rossoblù in netto vantaggio non solo per le interlocuzioni già in corso dal mese di giugno, ma anche per la preferenza del giocatore.

Il Napoli ha aperto ad una cessione a titolo definitivo. Il Cagliari ha già inviato una proposta economica che, ora, verrà valutata dalla dirigenza partenopea.

