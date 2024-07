Altra perdita d’acqua importante a Cagliari. Ieri la segnalazione era arrivata da via Sassari, mentre oggi i residenti di via Genneruxi lamentano un disagio che dura da circa 5 giorni.

Come testimonia la foto scattata da un cittadino, un grosso rigagnolo d’acqua continua a scorrere ininterrottamente, formando una grossa pozzanghera a ridosso dei parcheggi.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, il disagio si sta ripetendo per la seconda volta in poco tempo, dopo un primo intervento risalente a circa venti giorni fa che non ha quindi dato esito duraturo.

