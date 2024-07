Tutta la squadra al completo ha salutato i tantissimi tifosi giunti a Costa Rei per la presentazione ufficiale. Il Cagliari versione 2024/2025 è partito e il nuovo allenatore Davide Nicola ha già conquistato il pubblico.

“Allenare il Cagliari è una piacevole responsabilità” ha detto il mister dal palco. “I ragazzi ci hanno subito dimostrato disonibilità e ci hanno fatto vedere quel grande spirito che li ha contraddistinti nell’ultima stagione”.

Poi la sua filosofia: “Le difficoltà non vanno viste come uno spauracchio, vanno viste come opportunità di dare il massimo. L’importante è che la gente veda che la squadra abbia idee e voglia, vogliamo gratificare i tifosi”.

Dal palco è intervenuto anche capitan Leonardo Pavoletti, applauditissimo dai presenti. “Quando ami un posto e ami una maglia vai oltre i tuoi limiti” ha detto. “Poi vedi questo spettacolo di pubblico, vedi i bambini e capisci quanto vale il Cagliari per le famiglie. Siamo guardiani di questo paradiso e lo difenderemo”.

