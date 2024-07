Una maratona di 2 ore e 42 minuti per la prima vittoria italiana in un grande torneo internazionale, il Fip Platinum Sardegna.

Carolina Orsi vince a Cagliari in coppia con la spagnola di Nuria Rodriguez, battendo 6-2 6-7 6-3 le teste di serie numero 2, la spagnola Marta Marrero e l’argentina Aranzazu Osoro.

“Voglio ringraziare il pubblico di Cagliari innanzitututto – ha detto commossa Carolina a fine partita – È il mio primo titolo importante a livello internazionale nel circuito e sono molto emozionata, contentissima di aver vinto qui in Italia”.

L’emozione è come un pallonetto che non smette di salire. Orsi sorride, esulta e riprende: “Sono senza parole ma ne ho ancora tante per ringraziare Nuria che corre tantissimo, a volte anche per me e ha giocato un altro match incredibile”.

