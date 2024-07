La famiglia Ferragni è arrivata in Sardegna per le vacanze estive. Ma in questo nuovo capitolo, c’è un grande assente: Chiara.

Le foto postate da mamma Marina Di Guardo parlano chiaro: la family più instagrammata d’Italia si trova a Villasimius per qualche giorno di relax. Con lei ci sono le figlie Valentina e Francesca insieme ai loro consorti.

Chiara Ferragni, però, non è tra loro. Se si scorrono le ultime foto pubblicate dall’influencer milanese, risulta che abbia optato per una meta alternativa, Forte dei Marmi, in compagnia dei suoi amici più stretti.

Coincidenza che fa pensare, e forse può dare qualche spiegazione rispetto alla sua assenza, è la permanenza di Fedez a Porto Cervo, dove sta trascorrendo le vacanze estive in una lussuosa villa insieme ad altri amici.

