Grave incidente questa notte alle 4,30 circa sulla statale 130, all’altezza dell’incrocio per Elmas.

Due le auto coinvolte nello scontro, in cui son rimasti gravemente ferite tre persone, trasportate in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Uno di loro si trova in Rianimazione.

Lo scontro è stato violentissimo: un’auto si è ribaltata, finendo in un giardino, mentre l’altra è finita contro il guardrail, andando completamente distrutta.

