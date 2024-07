Sedie di plastica e scarne brandine sistemate “alla buona” in una palestra con 5 bagni per 200 persone. Queste le condizioni precarie in cui si sono ritrovati gli ospiti arrivati dalla Spagna per l’Europeade, festival europeo del folklore giunto alla 59ª edizione.

La denuncia è partita ieri sui social dalla pagina di Grup de Danses El Pilò, con la comitiva iberica che ha deciso in serata di protestare davanti alla sede del Comune di Nuoro. Da qui l’arrivo della Polizia e il vertice convocato dal commissario del Comune di Nuoro Giovanni Pirisi che ha chiesto conto al comitato organizzatore del pasticcio.

