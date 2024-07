Dopo il grave incendio che ieri ha colpito il territorio di Castiadas, il sindaco Eugenio Murgioni esprime sui social tutta la propria amarezza per l’accaduto.

“È sconcertante e doloroso vedere come la follia di pochi delinquenti possa mettere a repentaglio la nostra amata Sardegna e i suoi preziosi patrimoni naturali” scrive il primo cittadino in un lungo post. “Questi atti di irresponsabilità e cattiveria, non solo danneggiano l’ambiente, ma colpiscono profondamente anche le nostre comunità, il nostro modo di vivere e l’economia locale. I danni economici causati da tali incendi sono ingenti; avendo colpito attività agricole, turistiche e le infrastrutture del territorio con ripercussioni a lungo termine sulla nostra economia”.

E ancora: “Non possiamo più tollerare tali comportamenti e simili vigliaccherie. È necessario prendere provvedimenti severi contro questi individui che dimostrano di non avere alcun rispetto per la nostra terra. Dobbiamo unire le forze per proteggere e preservare il nostro territorio, affinché tragedie come questa non si ripetano. La Sardegna merita di essere difesa con ogni mezzo possibile e, insieme, possiamo fare la differenza”.

