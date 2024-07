Debutto in chiaroscuro per i sardi alla Olimpiadi di Parigi 2024: risultati tra alti e bassi per Alessia Orro e Nicola Bartolini.

La pallavolista di Narbolia ha vinto la prima gara con la nazionale italiana contro la Repubblica Dominicana 3-1. Non una bella prestazione per le azzurre, apparse sottotono. Ma la vittoria fa bene per la classifica.

Emozioni miste invece per il ginnasta quartese. Se può gioire per la prima finale olimpica della nazionale italiana di ginnastica artistica che andrà in scena lunedì 29 luglio, aumenta il rammarico per gli errori nel corpo libero che gli sono costati l’ingresso nella individuale.

