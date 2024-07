Paura ieri sera sul volo Roma-Cagliari che non è riuscito a decollare dall’aeroporto di Fiumicino per via di un problema tecnico.

Il pilota ha provato per due volte la procedura di decollo senza successo. Inevitabile la reazione preoccupata dei passeggeri, che son stati fatti sbarcare e riportati nel terminal in attesa di un nuovo volo disponibile. Tra loro erano presenti anche tre persone disabili e bambini.

Tanti gli sfoghi sui social per una disavventura che ha provocato non pochi disagi ai viaggiatori, lasciati, a detta di alcuni di loro, “in balìa di noi stessi”.

