Continua l’estate cafona di alcuni turisti arrivati in Sardegna per trascorrere le proprie vacanze senza alcun rispetto per il paesaggio e l’ambiente che li circonda.

Gli ultimi protagonisti sono due turisti americani, multati con una sanzione da 354 euro a testa, da parte del personale del Blon del Corpo Forestale di Siniscola per aver usato le moto d’acqua all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo, in barba ai divieti presenti nella zona.

I due vacanzieri si trovavano a bordo di uno yacht di lusso che ha gettato l’ancora proprio di fronte alla spiaggia di Cala Brandinchi, tra Punta Aldia e Isola Rossa, e da lì hanno iniziato la corsa sfrenata coi loro jet ski ad altissima velocità.

Una volta arrivate sul posto due motovedette del Corpo forestale della Caletta, impegnate in un servizio di vigilanza marittima, sono stati fermati e identificati. A dare l’allarme anche i bagnanti presenti sulla spiaggia.

