Questa notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo di 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di tre panetti termosaldati di hashish del peso complessivo di tre etti, alcuni grammi di marijuana, una pasticca di MDMA e oltre 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Quanto rinvenuto è stato debitamente sequestrato in attesa di essere depositato presso le competenti autorità.

L’arrestato è stato ristretto presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Cagliari ed è attualmente in attesa dell’udienza per direttissima.

