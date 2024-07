È Cina Inserra la donna di 65 anni che questo pomeriggio ha perso la vita, presumibilmente a causa di un infarto, al Poetto di Cagliari mentre si stava facendo una nuotata.

La donna è stata vista andare in difficoltà dopo alcune bracciate e poi svenire. Pronto l’intervento dei soccorsi da parte dei bagnini e di una ambulanza del 118, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Per Inserra, il Poetto era come una seconda casa, dove potersi rilassare e vivere delle belle giornate. Molto nota in città, faceva parte di una delle famiglie nobili di Cagliari, con quale era proprietaria di terreni e immobili. Grande tifosa del Cagliari, lascia due figli.

