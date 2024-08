Eseguito all’Ospedale San Francesco di Nuoro e per la prima volta in Sardegna il posizionamento di marker fiduciari. Un sistema che permette di individuare in maniera precisa il tumore alla prostata, prima di sottoporre il paziente a radioterapia.

Una combinazione innovativa possibile grazie alla sinergia tra l’Unità Operativa Complesse di Urologia, diretta da Stefano Malloci, e la Radioterapia Oncologica, diretta da Francesco Fenu. Sono già tre i casi trattati con successo.

Il risultato oncologico è paragonabile a quello ottenibile con la chirurgia, ma l’invasività e gli eventuali effetti collaterali sono ridotti al minimo. Inoltre, la breve durata del trattamento rispetto alla radioterapia convenzionale migliora sensibilmente la qualità di vita del paziente, riducendo gli accessi in ospedale.

