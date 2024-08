Si è spento all’età di 82 anni Giampiero Maccioni, ex Ufficiale dell’esercito italiano, in congedo. È stato un simbolo del mondo del volontariato sardo essendo da diverso tempo presidente dell’associazione sarda Trapianti Vita Nuova dedicata al cardiochirurgo Alessandro Ricchi.

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata Giuseppina Lorenzoni, che da anni portava avanti il lavoro di Maccioni: “Oggi è un giorno triste, tristissimo. Il nostro presidente onorario Giampiero Maccioni ci ha lasciato. Ci sentiremo più soli senza di lui che è stato un socio fondatore della nostra famiglia”.

Anche Pino Argiolas, Presidente dell’associazione Prometeo, ha voluto porgere il proprio cordioglio: “Credo che poche persone in Sardegna hanno promosso la donazione degli organi e i trapianti come ha fatto Giampiero, facendo tantissima promozione nelle scuole e utilizzando lo sport, in particolare l’atletica leggera”.

