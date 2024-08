Entro mese di settembre, a Bitti, potranno prendere il via decine di cantieri per un impegno economico di circa 15milioni di euro. I nuovi lavori si sommeranno alle opere già iniziate le scorse settimane come il rifacimento del manto stradale della Bitti-Mamone e alcuni interventi di Abbanoa sul sistema idrico e fognario.

Un grande piano finanziato da milioni di fondi regionali e 15 milioni provenienti dai fondi PNRR, che vedrà coinvolto il centro abitato e diverse aree dell’agro di Bitti tra azioni di ripristino, messa in sicurezza ed efficientamento post alluvione.

Dei 15milioni PNRR circa 8milioni e 570mila euro sono di gestione comunale e milioni e 430mila in carico alla Protezione civile regionale. Tra i numerosi appalti pronti a partire solo due, per un importo complessivo di 900mila euro, rimangono ancora da assegnare nelle prossime settimane.

