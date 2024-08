Due giovani sono stati arrestati ad Arbatax qualche notte fa: perquisiti mentre cercavano di andare all’Arabax Music Festival, sono stati trovati in possesso di droga e di un coltello.

Le operazioni sono state coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei, con il supporto della Compagnia di Jerzu.

Nel corso delle nottate del 14 e 15 agosto 2024, le operazioni poste in essere nelle adiacenze del luogo di svolgimento della manifestazione musicale, hanno portato all’arresto di un 32enne tortoliese, il quale veniva trovato in possesso di 5,8 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi. E di un 25enne lanuseino che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi 152 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

I numerosi controlli hanno anche portato al recupero di ulteriore sostanza stupefacente “per uso personale” e al sequestro di un coltello occultato all’interno di uno zaino, con lama di circa 12 cm.

L’azione di prevenzione e repressione dei reati e l’attività di controllo del territorio, attuata sistematicamente anche con il supporto di altre Compagnie Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, proseguirà regolarmente durante tutta la stagione turistica.

