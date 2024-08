I Carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace hanno deferito in stato di libertà un impiegato 45enne residente a Cagliari per il reato di ricettazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato in possesso di un monopattino elettrico rubato lo scorso 15 luglio e di cui il proprietario aveva regolarmente denunciato il furto.

L’intervento è scaturito proprio dalla segnalazione al 112 NUE del legittimo proprietario del monopattino, che ha riconosciuto il suo veicolo mentre transitava lungo Corso Vittorio Emanuele.

I Carabinieri, giunti poco dopo hanno individuato e bloccato l’uomo sul monopattino e, dopo aver effettuato i necessari accertamenti attraverso la verifica del numero seriale del mezzo, hanno restituito il monopattino all’avente diritto.

