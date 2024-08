E’ iniziato l’intervento di cavatura degli esemplari di leccio a dimora in viale Cimitero, a Cagliari. Salvo imprevisti la fine dei lavori è prevista per sabato 31 agosto 2024.

Il progetto prevede, altresì, la realizzazione di una nuova area verde di circa 8.000 metri quadrati, aderente al tracciato metrotranviario, all’interno della quale saranno messe a dimora essenze precedentemente trapiantate e nuovi impianti di specie arboree autoctone a basso fusto, resistenti alla siccità.

“Dopo l’insediamento della Giunta comunale, avvenuto l’8 luglio 2024 abbiamo fatto una verifica sulla realizzazione del progetto metrotranviario da parte dell’ARST e la concomitante presenza nel viale Cimitero di alcuni esemplari arborei di leccio. Grazie all’intervento del Servizio del Verde, e ai necessari approfondimenti agronomici, gli esemplari arborei verranno sottoposti al delicato intervento di cavatura e saranno trasferiti nel vivaio comunale di Corongiu, ove riceveranno le necessarie cure fitoiatriche, in attesa di poter riacquisire uno stato vegetativo tale da consentire il ritorno in città e la nuova messa a dimora in un parco o in un giardino comunale”, spiega l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it