“Ci sono due modi per fare il presidente di Regione: o lo fai pensando che i tuoi cittadini sono tutti uguali e cerchi di essere super partes, o lo fai pensando che sia solo un’occasione per fare politica“. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un’intervista a Libero lancia una frecciata ad Alessandra Todde, governatrice della Sardegna che impugnerà la legge sull’Autonomia davanti alla Corte Costituzionale.

“Ricordo che noi siamo usciti dal governo perché i 5 Stelle erano contrari alla riforma. Mi batto perché chi ha l’autonomia la mantenga, e il popolo sardo è eccezionale” aggiunge Zaia. “Dopodiché, se la governatrice andrà alla Consulta noi ci presenteremo parte lesa per rispondere alle argomentazioni che porterà la Sardegna. E avviso già: il Veneto renderà pubbliche le argomentazioni della Todde. Ci si confronterà sui dati reali, e allora vedremo”.

