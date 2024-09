Il 16 settembre, per l’inizio del nuovo anno scolastico, il Convitto di Cagliari sarà onorato di accogliere la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Si apre un anno scolastico speciale – spiega all’ANSA il direttore scolastico regionale, Francesco Feliziani – Tocca infatti alla Sardegna l’onore di avere il presidente Mattarella che, al di là del ruolo importantissimo che riveste, è probabilmente uno dei presidenti della Repubblica più amati di tutta la nostra storia”.

“Dirò una cosa forse un po’ in controtendenza. Vero che non tutto va sempre bene, non tutto è come vorremmo. Lo vediamo nella scuola, nella sanità, nell’ordine pubblico, lo vediamo come società italiana ed europea, ci troviamo sicuramente in un momento di grandissimi cambiamenti geopolitici, i problemi sono molti. L’immagine che si ha della scuola sarda non rispecchia la realtà”.

Infine ha concluso Feliziani: “I progetti del Pnrr. Noi abbiamo ottenuto qui in Sardegna dei risultati straordinari con il 100% di adesione ai progetti. Siamo andati anche meglio di regioni storicamente più efficienti della nostra. Quando si creano le condizioni per lavorare bene, la scuola sarda lavora molto bene”.

