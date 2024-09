Non si placa l’angoscia e l’attesa a Thiesi per Giuseppe Mannoni, ragazzo di 28 che si trova ricoverato in coma in Rianimazione all’ospedale San Francesco di Nuoro in seguito ad un incidente avvenuto qualche giorno prima a Baja Sardinia.

Nel paese in questo periodo si festeggia la Madonna di Seunis ma nessuno sente il clima di festa e resta alta la preoccupazione per il ragazzo che si trova ancora in coma.

Mannoni lotta tra la vita e la morte, tutti i compaesani sono rivolti con il pensiero all’ospedale di Nuoro in attesa che possano giungere buone notizie. Quella che doveva essere una tranquilla e spensierata giornata di festa per Mannoni si sta trasformando in un dramma per la famiglia e tutta la comunità.

