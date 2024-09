Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato in flagranza di reato due uomini per tentata estorsione, minacce e danneggiamento. Si tratta di un 38enne e un 41enne, sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di Sestu, appena scarcerati dalla Casa di Reclusione di Uta.

I due, poco dopo essere stati rilasciati, hanno tentato di estorcere l’usufrutto dell’abitazione di uno zio, un pensionato 69enne residente in località Cannedu, minacciando di morte sia lui che il figlio convivente. In particolare, i due uomini hanno utilizzato delle roncole, distruggendo diversi oggetti presenti nella casa.

Il pensionato, spaventato per la propria incolumità, è riuscito a scappare e a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Sestu, dove ha richiesto aiuto. I militari sono immediatamente intervenuti, riuscendo, poco dopo, a rintracciare e bloccare i due aggressori. Una delle roncole utilizzate per le minacce è stata recuperata e sottoposta a sequestro.

L’epilogo per i due arrestati è stato il rientro presso la Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.