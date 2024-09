Sbanda e colpisce il guardrail: questo pomeriggio intorno alle 15, al Km 20 della Ss 389, la squadra 1A dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro è intervenuta per mettere in sicurezza il mezzo coinvolto nell’incidente.

Le cause sono ancora da accertare, ma la conducente e il passeggero non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sono stati presi in carico dal 118 di Mamoiada e Fonni e poi portati all’ospedale di Nuoro in codice giallo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it