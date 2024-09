Il personale del NAS di Cagliari ha sequestrato un centro estetico situato all’interno di una struttura alberghiera. Durante un’ispezione nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla”, è stata accertata l’assenza del titolo autorizzativo necessario per l’avvio dell’attività, che offriva una gamma di servizi tra cui massaggi, epilazione, manicure, docce e percorsi con vasche di oli essenziali, tutti pubblicizzati sia su materiale informativo che online.

A seguito dei controlli, sono state sequestrate due camere estetiche completamente attrezzate, per un valore commerciale di circa 160mila euro, comprensivo di strutture, attrezzature e cosmetici. Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa in conformità con le normative vigenti. L’Autorità Sanitaria e Amministrativa è stata informata del provvedimento. Le indagini proseguono per ulteriori verifiche.

