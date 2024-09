Un’Aquila di Bonelli è stata trovata morta in Sardegna, in località Faigas vicino ad Ozieri, dal personale della Stazione Forestale. Il ritrovamento è avvenuto grazie al segnale Gps applicato sull’animale, che non dava più segni di movimento.

L’animale infatti era stato reintrodotto in Sardegna nell’ambito del progetto europeo “Aquila a-life“. Dopo il recupero, l’esemplare è stato analizzato dagli specialisti per delineare le cause della morte: all’interno del corpo dell’animale sono stati trovati dei pallini di piombo. Di conseguenza, è partita l’indagine per provare a risalire ai responsabili.

Si tratta del terzo esemplare abbattuto da quando è stato avviato il progetto di reintroduzione della specie in Sardegna. Il primo abbattimento era stato registrato nel 2019 nel Sulcis, mentre il secondo nel 2023 nella zona di Olmedo.

In totale, sono stati reintrodotte 39 Aquile di Bonelli in Sardegna e di queste tre sono state abbattute, mentre altre 8 sono morte a causa dell’impatto con alcune linee elettriche.

