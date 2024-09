La showgirl sarda Pamela Prati, ospite di “Storie di donne al bivio”, ha raccontato la sua vita sentimentale ammettendo di avere avuto moltissime chance di stare con un uomo, ma che ora è single.

“Sono stata corteggiatissima, ma non mi sono mai costruita una famiglia tutta mia perché l’abbandono di mio padre e l’infanzia in collegio mi hanno lasciato una forte paura dell’amore, che poteva fare male” ha dichiarato Prati. “Ora sono single, ma ho nella memoria tante occasioni mancate. Per esempio quella con Robert De Niro“.

E proprio con l’attore hollywoodiano conserva una dei ricordi più importanti della sua vita: “Con lui è stato il bacio più bello della mia vita, ma è finita lì. Me ne pento ancora oggi”.

