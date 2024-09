Un allenatore sardo sbarca in Nba. Riccardo Fois, 37 anni di Olbia, è un nuovo assistente allenatore dei Sacramento Kings. Il tecnico gallurese è stato ufficialmente annunciato nel rinnovato coaching staff dalla franchigia californiana, che ha come head coach Mike Brown.

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità. Fois fa già parte dello staff tecnico della Nazionale italiana allenata dall’ex Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco. Fois ha frequentato la Pepperdine University in California e da allenatore si è formato proprio negli Stati Uniti, tra la stessa Pepperdine e la Gonzaga University.

Con la Gonzaga nel 2017 conquistò la prima Final Four nella storia della scuola privata dello Stato di Washington, battuta solo da North Carolina nella finalissima. Alla fine del quinquennio 2014-2019, Fois passò tra i professionisti Nba con i Phoenix Suns. Poi tre anni a Tucson nell’Arizona University, come assistente dei Wildcats. Ora il ritorno in Nba.

