“Una partita difficile e complicata, ma questa squadra è forte e continueremo a lavorare duro per ottenere risultati positivi in ​​quello che ci aspetta”. Così sui social il difensore rossoblù Yerry Mina dopo la sconfitta per 4-0 del Cagliari contro il Napoli.

Il colombiano è stato protagonista di un acceso duello con Romelu Lukaku, controllandolo bene per gran parte della gara, ma cedendo insieme alla squadra dopo il secondo gol partenopeo. Tra l’attaccante belga e il difensore rossoblù non corre buon sangue in campo e sui social lo stesso Mina ha voluto dedicare il suo post al duello, postando ben 5 foto solo del loro scontro. Ora però testa all’Empoli in arrivo venerdì, gara da non sbagliare.

