La sala delle conferenze stampa del Consiglio regionale da oggi prenderà il nome di “Gianni Massa”. L’aula infatti è stata intitolata al giornalista scomparso nel 2015.

“È indelebile il ricordo di Gianni Massa che ci aspettava nella sede dell’Agenzia Agi nel Corso Vittorio Emanuele 400, ci correggeva gli articoli e ci spiegava come comunicare”. Ha ricordato il presidente dell’Assemblea Piero Comandini, che poi ha proseguito:

“Gianni non è stato solo un grande giornalista ma anche un educatore per intere generazioni. Oggi, con questo premio e con la sala conferenze stampa dedicata a lui, il Consiglio regionale vuole rendere omaggio a un uomo che è stato un esempio per tutti noi”.

La targa è stata scoperta oggi in concomitanza con la premiazione della quarta edizione del Premio Gianni Massa bandito dal Corecom Sardegna. Il giornalista infatti per decenni è stato un punto di riferimento dell’informazione in Sardegna.

