Ci sono voluti 20 anni per dare la possibilità al molo Brin del porto di Olbia di ospitare sulla propria banchina anche i grandi yacht.

Il presidente dell’Adsp Massimo Deiana e l’amministratore unico di Quay Royal, Gian Pietro Sirca, hanno siglato l’intesa per una concessione della durata trentennale.

Oltre 41mila metri quadri complessivi tra aree a terra e specchi acquei che, una volta conclusi i lavori di riqualificazione e adeguamento da parte del concessionario, potranno ospitare navi da diporto.

I posti disponibili sono in tutto 17 con un ormeggio che sarà perpendicolare alla banchina e saranno così distribuiti: 2 fino a 45 metri di lunghezza, 8 fino a 65, 2 per 85 metri, 4 per 105. L’ultimo posto potrà addirittura ospitare un mega yacht dalle dimensioni fino a 150 metri di lunghezza.

L’iter era stato avviato nel 2004, con la presentazione della prima istanza da parte della società Italian Blue LLC, per conto di Quay Royal Olbia, e poi è proseguito con successivi adeguamenti progettuali.

L’accelerazione definitiva è arrivata nel marzo 2021, con l’approvazione dell’Adeguamento Tecnico Funzionale al Prp vigente che ha modificato la destinazione della porzione del porto storico.

Ad ogni modo, l’intera area interessata sarà inoltre resa libera per il passaggio pedonale e verrà realizzata una pavimentazione in granito con un calpestio in legno. Una parte del molo invece, quella rivolta verso l’isola di Tavolara, si trasformerà in una piazza sul mare.

