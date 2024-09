Scontro tra moto e camion a Villagrande. Un centauro di 29 anni è finito contro il mezzo pesante intorno alle 19 di ieri, mentre con la sua moto da enduro attraversava la provinciale 27 verso il bosco di Santa Barbara.

Il giovane motociclista, un meccanico proprietario di un’officina, è subito apparso in gravi condizioni e all’immediato intervento del 118 è seguito l’arrivo dell’elisoccorso dell’Areus. Trasportato al Brotzu di Cagliari, il 29enne è stato ricoverato con diversi traumi ma non in pericolo di vita. I Carabinieri di Lanusei stanno accertando la dinamica.

