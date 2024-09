Un tubo con un razzo di segnalazione all’interno. Questo l’ordigno artigianale rinvenuto ieri dagli artificieri dell’Arma dei Carabinieri in un condominio in via Nervi a Olbia. Il cosiddetto “tubo bomba” era stato avvistato in serata su un pianerottolo della palazzina e subito erano stati allertati gli specialisti che hanno identificato l’ordigno.

Evacuate momentaneamente le abitazione del condominio, mentre il tubo è stato così estratto dall’edificio e fatto brillare in sicurezza. Sul posto anche Vigili del fuoco e volontari che hanno circoscritto la zona. Nessun dubbio da parte dei militari che si sia trattato di un atto intimidatorio e le indagini proseguono.

