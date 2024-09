È una comunità afflitta dal lutto quella di Mogoro, che lunedì 23 settembre ha perduto uno dei suoi giovani, Daniele Giglio. 27 anni, lavorava in una azienda di trasporti e da poco si era trasferito a Sassari. Nonostante ciò non mancava di tornare nel paese natio.

Il corpo di Daniele Giglio è stato recuperato nella zona di Porto Palmas da due colleghi sub: ha perso la vita in una immersione, la sua più grande passione.

Lo ricorda con grande affetto il sindaco Donato Cau.

“Daniele veniva spesso a Mogoro. Era un grande appassionato del mare, della pesca subacquea e faceva anche gare di apnea. Aveva una grandissima voglia di vivere. Era l’immagine della gioia. Ricordo inoltre che quando lavorava per il Comune non guardava mai l’orologio, era un ragazzo davvero in gamba”.

