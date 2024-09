La sfida di basket femminile tra la Dinamo Sassari e le ragazze greche del Pas Giannina sarà ricordata a lungo, ma non per il risultato finale. La partita, valida per la Euro Cup, si è giocata in Sardegna davanti a circa 700 spettatori, di cui 60 erano tifosi ospiti.

Il pubblico al seguito delle ragazze elleniche non si è risparmiato: un traghetto e due aerei per arrivare nell’Isola a sostenere le giovani cestiste. Dentro il palazzetto gli ultras hanno dato un vero spettacolo, con cori e maglie sventolate, iniziando già un’ora prima del match.

La gara è stata a senso unico per la Dinamo, che solo all’intervallo era già avanti 53-14. Uno squilibrio di cui i tifosi greci erano ben consapevoli già prima della partita ma che non li ha fermati dall’affrontare una trasferta di 26 ore.

Alla fine il Pas Giannina ha perso di 45 punti, ma le ragazze sono salite sugli spalti a festeggiare nonostante la sconfitta. Dalla Dinamo Sassari invece è partito l’applauso spontaneo per i tifosi ospiti e insieme a tutti i presenti nel palazzetto è stato intonato un coro insieme. Un grande momento di sport e fairplay.

