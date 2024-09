Multati per aver parcheggiato il camper in uno spiazzo in cui la sosta era vietata. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, ma a far notizia è stato il modo in cui due influencer toscani, Nick e Silvia, hanno ricevuto la sanzione in quel di Golfo Aranci.

I due stavano svolgendo un giro della Sardegna in camper, sponsorizzando le bellezze dell’isola attraverso le proprie pagine social. Arrivati a Golfo Aranci, come raccontato da loro stessi, hanno seguito le indicazioni di altri camperisti e hanno lasciato la macchina nello spiazzo.

Verso l’ora di pranzo è arrivata la polizia locale che attraverso i gesti ha segnalato loro l’impossibilità di sostare sul luogo, invitandoli a spostarsi. I due hanno cominciato a riordinare il mezzo per poter ripartire, ma subito il poliziotto è tornato indietro facendo segno di affrettarsi.

A quel punto, spazientiti dal modo di rapportarsi, i due influencer hanno proposto di pagare la multa per poi andare via. Così è stato: 29 euro di sanzione pagati senza problemi e spostamento poi riuscito: “Gli abbiamo detto ‘Noi siamo nel torto, non stiamo dicendo il contrario. Se vuole aspettare due minuti bene, altrimenti ci faccia la multa. L’abbiamo pagata e ce ne siamo andati'”.

“Ci siamo rimasti male per la mancanza di rispetto, perché non ce lo aspettavamo essendo stati gentili fin dal primo momento, però abbiamo pagato la multa e poi siamo andati via”.

