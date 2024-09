Il Mercato di Is Bingias a Pirri dovrà affrontare una chiusura temporanea per via di misure di manutenzione dal prossimo 7 ottobre al 2 novembre.

A renderlo noto è stato il comune di Cagliari che specifica che la riapertura sia stata programmata per il 4 novembre 2024. Impossibile posticipare ulteriormente i lavori a causa delle infiltrazioni d’acqua che si sono verificate a seguito delle forti piogge della scorsa settimana.

Sono previsti diversi interventi tra cui quelli destinanti alla manutenzione dell’impianto idrico, delle porte di accesso, oltre a quelli da svolgere sulla copertura della struttura.

