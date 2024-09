Lunedì sera, il Cagliari scenderà in campo allo stadio Tardini per il confronto col Parma. Una sfida che fa seguito alla vittoria in Coppa Italia ma anche alla mini crisi che la squadra sta vivendo da qualche settimana.

Per il giornalista Stefano Impallomeni è il momento giusto per cambiare rotta e cogliere i primi tre punti della stagione in Serie A.

Ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: “Il Cagliari è l’unica squadra, alla pari del Monza, a non aver ancora vinto in questo campionato. Secondo me i rossoblù si sbloccheranno proprio al Tardini“.

