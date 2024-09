Il Cagliari deve fare i conti con una infermeria che si riempie: Davide Nicola dovrà fare a meno di Pavoletti, Lapadula, Jankto e Wieteska per una delle trasferte più importanti della stagione. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Diversi indisponibili per Parma, ma.. “ “Wieteska, Pavoletti, Lapadula e Jankto non ci saranno con noi. Contiamo di recuperarli per la prossima partita. Prati invece è recuperato e sarà convocato. Anche se non è ancora al 100%”.

Utilizzo degli attaccanti. “ Su Luvumbo stiamo lavorando su una nuova posizione. Gaetano è un giocatore qualitativo, è arrivato tardi e quindi è normale che non poteva essere da subito al 100%. La squadra ha idee e esperienza per fare bene”.

Il lavoro sulle proprie caratteristiche. “Noi dobbiamo sviluppare la nostra idea di gioco e non render facile la partita agli avversari. La squadra gioca e crea. Ma dobbiamo migliorare dei dettagli”.

