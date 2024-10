La Giunta Regionale presieduta dalla presidente Alessandra Todde ha stanziato circa 600.000 euro per il potenziamento dei centri antiviolenza per le vittime di genere, sistema di accoglienza e centri per gli orfani speciali.

Su proposta dell’assessore alla sanità Bertolazzi ha deliberato di programmare le risorse finanziarie residue dell’annualità 2024, pari a 420mila euro, e di riprogrammare una quota di 170mila euro proveniente dal Dpcm 2016, originariamente destinata allo sviluppo di sistemi informativi, ma non utilizzata.

Con questo provvedimento viene ulteriormente potenziato il sistema di accoglienza per le donne vittime di violenza con uno stanziamento di 240mila euro da destinare a 12 Centri antiviolenza in tutta la Sardegna.

