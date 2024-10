Brutto episodio nella partita di Serie D tra i sardi dell’Atletico Uri e i campani del Gelbison. Gli isolani si trovavano a Vallo di Lucania, in trasferta nella provincia di Salerno, per una partita che ha visto il primo tempo finire 0-0. Proprio all’intervallo però è accaduto il fattaccio, come racconta sui social lo stesso club giallorosso:

“La quinta giornata di campionato si è conclusa con una sconfitta pesante per i nostri giallorossi, superati 4-1 dal Gelbison. Nonostante un primo tempo ben giocato, chiuso sullo 0-0, il nostro Atletico Uri ha dovuto fare a meno di Mattia Piacente, costretto alla sostituzione dopo i gravi fatti accaduti durante l’intervallo” spiega l’Atletico Uri.

“Purtroppo, quanto successo negli spogliatoi getta un’ombra pesante sulla partita e sul fair play, valori che dovrebbero essere sempre al centro del nostro sport. Mattia Piacente è stato vittima di una vile aggressione da parte di un membro dello staff del Gelbison, che lo ha colpito violentemente al volto. Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, ma l’episodio resta gravissimo e merita una ferma condanna. Il calcio è passione, competizione e rispetto. Quanto accaduto oggi non rappresenta questi valori”.

La gara è poi terminata 4-1 per il Gelbison.

