“La mia auto parcheggiata ieri sera in Piazza del Carmine. Ritrovata così… No parcheggi per i residenti, no controlli, no telecamere. Molta amarezza”. A scriverlo è Maria Francesca Marroccu sul gruppo social “Apriamo le finestre alla Marina”, denunciando un brutto atto di vandalismo sulla sua auto in sosta.

Il lunotto posteriore del veicolo è stato brutalmente sfondato e tra i commenti al post spicca anche quello dell’ex parlamentare e candidata sindaca alle ultime elezioni Emanuela Corda. “Un caos totale – scrive Corda – Non dico cosa è diventata via Sonnino fronte comune di Cagliari! Una jungla”.

