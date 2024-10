Seconda sconfitta consecutiva per la Dinamo Sassari che dopo la sconfitta interna subita con Scafati, si arrende a Milano contro l’Olimpia per 100-75.

Non bastano i 24 punti di Fobbs a risollevare le sorti di una Dinamo mai veramente in partita questa sera. Troppi gli errori in fase difensiva e i falli commessi, oltre ad una generale imprecisione al tiro.

Milano ringrazia, compie tutte le rotazioni e amministra la gara in modo quasi perfetto. Unica nota stonata per Messina l’infortunio di Bolmaro nel primo quarto e qualche palla persa di troppo nel terzo.

La partita

I primi due quarti sono assolutamente a senso unico, con l’Olimpia che domina in lungo e in largo. Eppure la Dinamo sembrava aver ingranato subito la marcia giusta con un parziale iniziale di 5-0. Pura illusione: Milano ha risposto subito, infilando 6 punti consecutivi, sfruttando anche gli errori dei sassaresi in fase di possesso, e poi ha via via preso il largo.

In particolare, alla squadra di Markovic sembrano mancare due cose: la precisione nel tiro (appena 12/30 da 2 e 4/17 da 3 nei primi due quarti) e una eccessiva leggerezza in fase difensiva, che costringe i biancoblù a ricorrere troppo spesso al fallo. L’Olimpia agisce invece con rapidità e sfrutta anche un Mirotic in ottima forma. A chiudere la prima frazione però è prima LeDay con la tripla che fissa il punteggio sul 23-14 per Milano e poi la stoppata dell’ex Diop su Cappelletti.

Il secondo quarto si apre ancora all’insegna dell’ex Diop che realizza i primi 2 punti della sua gara. La Dinamo sembra riprendere le redini del gioco per quasi un minuto, costringendo Milano a qualche mismatch, ma anche in questo caso la situazione favorevole dura fin troppo poco.

La fatica dei biancoblù infatti continua, emblematico il fatto che Bendzius si sblocchi solo intorno al 15′ gioco, e l’Armani prende così il largo, arrivando persino fino ad un +27 di vantaggio. A “limitare” i danni nel finale è il tecnico fischiato a Messina che consente alla Dinamo di chiudere con un -26, per un parziale finale all’intervallo lungo di 57-31.

La Dinamo prova a scuotersi nel terzo periodo, sfruttando anche un comprensibile calo di attenzione da parte di Milano. Il distacco però è troppo ampio e le triple di Fobbs non bastano a rimettere in partita i sassaresi, che comunque riducono, seppur di poco, lo svantaggio con il 76-54.

Nell’ultima frazione c’è spazio per la crescita di Bendzius, che porta a 14 punti il suo tabellino, realizzando tre triple, e per un simpatico autocanestro fortunoso di LeDay. Per il resto poco altro, perché Milano controlla, chiude con 5 giocatori in doppia cifre a vince 100-75.

