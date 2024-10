Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, ha spiegato la dinamica che ha portato al rigore concesso a favore della Juventus nella gara dell’Allianz Stadium viziato da un suo leggerissimo tocco di mano.

“Non so che dire perché alla fine Gatti col suo gomito mi sbilancia all’indietro. Per restare indietro devo alzare le mani, e la sfioro. Per regolamento è rigore ma andrebbe cambiato il regolamento”, ha dichiarato il difensore rossoblù.

Infine un passaggio sulla crescita di squadra: “Anche durante il periodo negativo iniziale, le prestazioni le abbiamo sempre fatte. Ci siamo compattati bene, abbiamo lavorato tanto in questi giorni. L’intesa con Yerry Mina sta crescendo”.

