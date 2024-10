Questo pomeriggio intorno alle 16, nella zona industriale di Olbia, si è verificato un brutto incidente stradale.

Due autovetture si sono scontrate frontalmente in via Indonesia, ma le cause sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato, i feriti sono due e sono stati trasportati immediatamente all’ospedale di Olbia per gli accertamenti dal personale del 118. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia locale di Olbia per mettere in sicurezza i veicoli e l’intera area.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it